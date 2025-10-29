Pellegrini por desafío ante equipo de sexta división: Cada partido debe ser una final

El técnico de Real Betis, el chileno Manuel Pellegrini, manifestó este miércoles que el duelo de primera ronda de Copa del Rey ante Palma del Río, de la sexta división española es "una verdadera final" que su equipo afronta como tal.

"Siempre diferencio la Liga y la Europa League. Cada partido debe ser una verdadera final y así nos lo tenemos que tomar", dijo en rueda de prensa el entrenador de Santiago, cauto ante una eliminatoria que suele deparar sorpresas.

Pellegrini dijo que no cree que éste "sea el único" caso porque "pasa muchas veces", por lo que apostó por la concentración y exigencia en lo que denomina los "rendimientos individuales" y su armonización con los muchos cambios que introducirá en el once verdiblanco.

Sobre el hecho de jugar en césped artificial, dijo que "no es lo ideal, pero es el que tienen ellos y hay que jugar allí: no hay mucha información del equipo, pero sobre todo hay que ser exigentes en cuanto al rendimiento nuestro, hay que autoexigirse".

Pellegrini se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo en Liga y competición europea, en la que consideró que están "en una posición confortable, aunque siempre con la aspiración de sumar tres puntos más para elevar la posición en cada torneo".