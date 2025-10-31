Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa del Rey

Real Betis de Pellegrini aplastó a equipo de sexta división en la Copa del Rey

Autor: Cooperativa.cl
Real Betis, dirigido por Manuel Pellegrini, celebró este jueves una aplastante victoria por 7-1 sobre Palma del Río, equipo de la sexta división española, en la primera ronda de la Copa del Rey.

Rodrigo Riquelme (8' y 86'), Sergi Altimira (27'), Pablo García (34' y 51'), Diego Llorente (73') y Abde Ezzalzouli (90') anotaron para el cuadro sevillano, mientras que Manolillo anotó el único tanto del modesto cuadro local en el estadio "Sergio León".

En segunda ronda, Real Betis tendrá un rival que se definirá por sorteo el 11 de noviembre.

