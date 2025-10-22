Arturo Vidal: La Libertadores tiene más dificultad que ganar una Champions

Arturo Vidal, volante de Colo Colo, conversó con Sergio Agüero durante el "Watch Party" del partido entre Flamengo y Racing en la Copa Libertadores, y afirmó que es más difícil ganar el torneo continental de Conmebol que la Champions League de la UEFA.

"La copa pesa, es diferente a la Champions, acá pesa mucho la Libertadores, los partidos son intensos, las canchas son complicadas, te puede tocar altura o humedad, puede tener más dificultad que ganar una Champions", declaró Vidal.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ESPN Chile (@espnchile)

El "King", durante su exitosa carrera en Europa, nunca pudo ganar la Champions y lo más cerca que estuvo fue en la final de 2015, que perdió con Juventus por 3-1 ante el Barcelona de Lionel Messi, Luis Suárez y Neymar.

El desquite continental, a nivel de clubes, ocurrió siete años después, pero en Sudamérica, cuando Vidal alzó la Copa Libertadores con Flamengo, en la final ante Athletico Paranaense en Guayaquil.

Agüero, por su parte, contó que solo jugó tres partidos de Copa Libertadores cuando tenía 15 años; y en su carrera internacional, sólo ganó la Europa League en 2010, con Atlético de Madrid.