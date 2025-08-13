Brayan Cortés destacó la victoria de Peñarol ante Racing: Estoy feliz y orgulloso del equipo
“Nos hicimos respetar con nuestra gente”, destacó el portero nacional.
Brayan Cortés, portero de Peñarol, destacó lo que fue el triunfo por 1-0 ante Racing Club en la ida de los octavos por la Copa Libertadores y anticipó lo que será la revancha ante los argentinos en el Cilindro de Avellaneda.
"Estoy feliz y orgulloso del equipo. Ya demostramos el partido pasado, la entrega que hace el equipo es importante. Ahora a prepararse de la mejor manera porque se nos vienen partidos decisivos", comentó tras su segundo partido en el "carbonero".
Posteriormente, el meta nacional apuntó: "No vimos (un partido friccionado) en lo previo, pero sí fue un partido muy trabado, con mucha garra y mucho huevo. Nos hicimos sentir de local, eso es importante".
"Estos partidos de son así, intensos y se definen por detalles. Nos hicimos respetar con nuestra gente. Se dio el triunfo y hay que seguir trabajando, este es un gran paso, pero todavía queda. En el Cilindro de Avellaneda, también será un partido intenso y trabado", cerró.