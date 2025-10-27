Bus con hinchas de Flamengo se volcó rumbo a Argentina para ver duelo ante Racing

Al menos 46 hinchas de Flamengo sufrieron heridas, cuatro de ellas de gravedad, cuando se volteó en una carretera del estado de Río de Janeiro el bus en que viajaban a Argentina para asistir al partido contra Racing, correspondiente a la vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores.

⚠️🚨



O ônibus da torcida organizada do Flamengo que estava rumo a Buenos Aires capotou na estrada, na altura de Volta Redonda



• Alguns torcedores estão feridos pic.twitter.com/dMyOq5RvVT — 𝗖𝗥𝗜𝗠𝗘 𝗥𝗘𝗔𝗟 𝗥𝗝 🇧🇷🔥 (@CrimeRealrj) October 27, 2025

El accidente se registró hacia las 18:10 horas (21:10 GMT) de este lunes en el kilómetro 281 de la carretera Presidente Dutra, una de las principales de Brasil por comunicar las ciudades de Río de Janeiro y Sao Paulo, y en jurisdicción del municipio de Barra Mansa, informó la Policía Federal de Carreteras.

"Fueron registradas 46 víctimas, de las cuales 32 sin gravedad, 10 con gravedad moderada y cuatro graves", informó en un comunicado la concesionaria que administra la importante carretera.

Según las imágenes de las cámaras de la propia concesionaria, el bus dio un giro por razones aún desconocidas y terminó volteándose en la carretera, cuyo tránsito tuvo que ser interrumpido por cerca de una hora.

🚐 Volcó un micro con hinchas del Flamengo rumbo a Argentina.



👉 El accidente se produjo en una ruta que va desde Río de Janeiro hasta San Pablo. pic.twitter.com/ClO2AcO2Pp — Noticias Argentinas (@NAagencia) October 27, 2025

Los hinchas de Flamengo habían arrendado el bus para viajar a Avellaneda, en donde el próximo miércoles el club carioca se medirá con Racing una semana después de haberle vencido por 1-0 en el estadio Maracaná.

Flamengo necesita de un empate o una victoria por cualquier marcador en Avellaneda para clasificarse a la final del torneo continental. Racing debe vencer para recuperar opciones en la serie, y por lo menos estirar la definición hasta los penales.

Entre los hinchas que quedaron heridos en el accidente figuran integrantes de Urubuzada y Nação 12, dos de las principales barras organizadas de Flamengo.

El club brasileño, por su parte, informó que está monitoreando la situación, y contactó todas las autoridades pertinentes para que los hinchas heridos reciban atención médica adecuada.