Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Con Gonzalo Tapia en la banca: Sao Paulo eliminó a Atlético Nacional y pasó a cuartos en la Libertadores

El chileno no sumó minutos en el equipo brasileño.

Sao Paulo, con el chileno Gonzalo Tapia en la banca, clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras igualar 1-1 con Atlético Nacional de Colombia en el Estaido Morumbí, y ganar por 4-3 la definición a penales.

André Silva abrió la cuenta para el tricolor paulista al inicio del encuentro (3'), pero Alfredo Morelos lo igualó desde los 12 pasos y forzó la definición desde el punto de cal, aunque su equipo no pudo dar el golpe en la cancha brasileña.

En cuartos de final, Sao Paulo enfrentará al ganador de la llave entre Botafogo y Liga de Quito.

