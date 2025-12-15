Conmebol renovó a ESPN los derechos de TV de Libertadores y Sudamericana hasta 2030

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) finalizó el proceso de licitación de los derechos televisivos para sus torneos en el ciclo 2027-2030, con ESPN manteniéndose como la principal emisora de los encuentros.

La cadena, propiedad de Disney, renovó su contrato para transmitir en sistemas de pago (cable y streaming) la Copa Libertadores y Copa Sudamericana para toda Sudamérica, Brasil, México, Centroamérica y el Caribe.

Sin embargo, Warner Bros. Discovery arremetió con el canal TNT Sports, que tendrá ambos torneos por primera vez al quedarse con los partidos asignados a señales abiertas; además de poder emitir para Sudamérica la Libertadores via streaming en HBO Max.

Cabe aclarar que aquella adjudicación no incluye a Brasil (Globo para ambos torneos) y Ecuador (Ecuavisa en el caso de Libertadores).

Además, la Sudamericana seguirá repartida entre ESPN y la cableoperadora Directv, a través de su canal exclusivo DSports.

Una gran novedad es que todos los videos de "highlights" (mejores momentos) en internet quedaron en manos de Warner Bros. Discovery mediante HBO Max.