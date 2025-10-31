¿Cuándo y dónde jugarán Palmeiras y Flamengo la final de la Copa Libertadores?

En lo que será una reedición de la definición del torneo en 2021, Palmeiras y Flamengo se volverán a ver las caras en la final de la Copa Libertadores tras superar sus llaves ante Liga de Quito y Racing Club, respectivamente.

La cita por el título continental más importante de clubes en Conmebol está pactada para disputarse el próximo sábado 29 de noviembre de 2025 en el Estadio Monumental de Lima, Perú, con horario por confirmar.

El "Verdao" disputará la séptima final en su historia y buscará repetir las conquistas que consiguió en los últimos años, cuando el 2020 superó por la mínima a Santos y después consiguió un bicampeonato ante el rival de turno el 2021.

En tanto, Flamengo vuelve a decir presente en esta instancia luego de coronarse el 2022 frente a Athletico Paranaense. Anteriormente, cayó en la mencionada edición de 2021 y previo a ello tumbo a River Plate en la capital peruana el 2019.

Además, el duelo entre Palmeiras y el "Mengao" será la séptima final de equipos brasileños en la Copa Libertadores de los últimos años. Con ello, será la segunda consecutiva luego del cruce entre Atlético Mineiro y Botafogo.

Todos los detalles los podrás seguir junto a Cooperativa.cl y Cooperativa Deportes.