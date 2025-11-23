¿Cuándo y dónde ver la final de Libertadores entre Flamengo y Palmeiras?

Este sábado 29 de noviembre, Flamengo de Erick Pulgar y Palmeiras disputarán la final de la Copa Libertadores a las 18:00 horas en el Estadio Monumental de Lima.

El "mengao" llegó a esta fase, después de eliminar a Racing del guardameta nacional Gabriel Arias. El volante chileno Erick Pulgar irá en busca de su segunda Copa Libertadores.

Por su parte Palmeiras llegó a este duelo decisivo tras una remontada épica en el Allianz Parque ante LDU de Quito y quiere convertirse en el equipo brasileño con más títulos del certamen internacional.

El encuentro está pactado para las 18:00 horas (22:00 GMT) de este sábado 29 de noviembre y podrás seguirlo por televisión en ESPN y Chilevisión, mientras que en streaming por Disney+ y Pluto TV.

Además, todos los detalles estarán en la cobertura de Cooperativa.cl.