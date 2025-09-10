El cruce Racing-Vélez en la Libertadores será sin público visitante por seguridad

Los partidos de ida y vuelta entre los argentinos Racing Club y Vélez Sarsfield por los cuartos de final de la Copa Libertadores no contarán con público visitante por motivos de seguridad, según anunciaron este miércoles ambos clubes, en una decisión adoptada a menos de un mes de los hechos de violencia en el duelo Independiente-Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

"Vélez Sarsfield y Racing Club informan de manera conjunta que han acordado disputar los encuentros correspondientes a los cuartos de final de la Copa Conmebol Libertadores, programados para los días 16 y 23 de septiembre, exclusivamente con la presencia de público local en cada uno de los partidos", anunciaron los clubes en un comunicado conjunto.

La decisión, explicaron, fue tomada "en un marco de diálogo y entendimiento mutuo, con el objetivo de priorizar la seguridad, el bienestar y la comodidad de todos los asistentes"