Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago11.7°
Humedad73%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

El Estadio Monumental de Lima acogerá la final de Copa Libertadores 2025

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Así lo anunció la Conmebol a través de sus redes sociales.

El Estadio Monumental de Lima acogerá la final de Copa Libertadores 2025
 @Conmebol
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Conmebol anunció este lunes que el Estadio Monumental de Lima, en Perú, acogerá el 29 de noviembre la final de la Copa Libertadores 2025. 

"¡El Monumental de Lima, el estadio de la final de la Conmebol Libertadores!", anunció la Conmebol este lunes en la red social X, acompañado de una imagen del estadio, el más grande de Perú, con capacidad de hasta 80.000 personas.

Desde abril se conocía que Lima sería la ciudad que acogería la final de la Libertadores de 2025, pero hasta ahora no se había definido el estadio, ya que también se hablaba de la posibilidad de que el partido se celebrase en el Estadio Nacional.

El Monumental fue sede de la final de la Libertadores en 2019, cuando por primera vez se jugó una final a partido único.

En aquella ocasión se enfrentaron River Plate y Flamengo, en una de las finales más emocionantes de la competición, ya que el club brasileño remontó el partido en los minutos finales con un doblete de Gabriel Barbosa 'Gabigol' y levantó por segunda vez en su historia el trofeo.

El anuncio de la sede de la final de la Libertadores se hizo antes de que esta semana comiencen a jugarse los octavos de final, donde Universitario es uno de los equipos que sigue en competencia.

Este martes se disputan los partidos Fortaleza (BRA) contra Vélez (ARG), Atlético Nacional (COL) contra Sao Paulo (BRA), y Peñarol (URU) contra Racing (ARG).

El miércoles será el turno de Cerro Porteño (PAR) contra Estudiantes (ARG), y Flamengo (BRA) contra Internacional (BRA).

Igualmente, el jueves jugarán Botafogo (BRA) contra Liga Deportiva Universitaria de Quito (ECU), Libertad (PAR) contra River Plate (ARG) y Universitario (PER) contra Palmeiras (BRA).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada