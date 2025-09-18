En Argentina barrieron el piso con el nivel de Paulo Díaz ante Palmeiras

El defensa chileno Paulo Díaz fue blanco de durísimas críticas tras la derrota por 1-2 que sufrió River Plate a manos de Palmeiras en el Estadio Monumental, resultado que dejó el conjunto millonario en la cuerda floja en los cuartos de final de Copa Libertadores.

El chileno no pudo retribuirle al técnico Marcelo Gallardo la confianza de mantenerlo en el once estelar y luego de una primera mitad para el olvido donde coqueteó constantemente con la expulsión, fue sustituido y no saltó a la cancha para el complemento.

Como era de esperarse, ni los hinchas ni la prensa argentina tuvieron piedad con el central.

"La salida en falso de Portillo lo dejó mal parado en el segundo gol y no llegó a cerrar a Vitor Roque, quien antes lo había hecho amonestar (por eso salió en el entretiempo). Defendió siempre mano a mano y tuvo un remate de volea que se le fue alto", indicó diario Olé, que lo evaluó con un 3,5.

El medio partidario River, el Más Grande calificó al formado en Palestino con un tres y argumentó que tuvo un "muy mal partido rodeado del contexto. Víctima de un desastroso River en mitad de cancha y con el que tuvo que jugar mano a mano contra Palmeiras y se llenó de faltas hasta obligarlo a salir en el entretiempo por Martínez Quarta".

Sin embargo, el juicio más categórico fue el de La Página Millonaria. "Fue, por lejos, el peor de la cancha. Nervioso, a destiempo, desordenado, fácilmente vulnerado en los duelos y cortando con falta, muchas innecesarias, cada uno de los ataques de Palmeiras. Estuvo al borde de la roja en cada jugada y no se fue expulsado porque el árbitro lo perdonó en la última del primer tiempo", puntualizó el mencionado sitio junto con ponerle nota dos.

En la misma línea, TyC Sports indicó que el seleccionado chileno "va a tener pesadillas con Vitor Roque. A propósito, Paulo Díaz podría llamarse Paulo Choque luego de este partido. A destiempo, siempre anticipado, inseguro, cometiendo faltas por doquier, zafó de la expulsión de milagro. Lo volaron en el entretiempo".