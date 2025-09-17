Flamengo buscará dar el primer golpe ante Estudiantes en la ida de cuartos de la Libertadores

Flamengo, sin el lesionado Erick Pulgar, recibe este jueves a Estudiantes de La Plata por el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, en donde espera hacer valer la localía en Maracaná.

Líder en el Brasileirao, el equipo dirigido por Filipe Luís empieza la eliminatoria como local en Río de Janeiro, que será el escenario de este primer duelo entre brasileños y argentinos con destino las semifinales.

El 'Fla' no pierde un partido desde el pasado 31 de julio. Fue en la ida de los octavos de la Copa de Brasil, ronda en la que terminó eliminado a manos de Atlético Mineiro.

Ese tropiezo no tuvo mayores consecuencias en el Brasileirao, que lidera con autoridad y con tres puntos de ventaja -y un partido menos- con respecto a Cruzeiro. En 22 fechas, solo sufrió dos derrotas.

En octavos de la Libertadores eliminó a Internacional de Porto Alegre. Para estos cuartos de final contra Estudiantes, Filipe Luís podrá además contar con Léo Ortiz, uno de los centrales indiscutibles del equipo, tras cumplir sanción.

Bruno Henrique ya superó sus molestias físicas, mientras que el lateral uruguayo Guillermo Varela se reincorporó a los entrenamientos y podría volver a la convocatoria.

No obstante, el exjugador de Chelsea y Arsenal Jorginho, clave en la construcción del juego rojinegro, aún es duda y el lateral Alex Sandro parece una baja segura por una lesión en el gemelo.

Otro que está descartado es el volante chileno Erick Pulgar, quien se lesionó en el duelo ante Bayern Múnich por el Mundial de Clubes.

Por lo que su posible formación titular será: Agustín Rossi; Emerson Royal (o Guillermo Varela), Léo Ortiz, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Saúl Ñíguez, Allan (o Jorginho), Giorgian de Arrascaeta; Gonzalo Plata, Samuel Lino y Pedro (o Bruno Henrique).

Por su parte, Estudiantes tendrá la ventaja de definir la serie ante su afición, si bien el plantel perdió un poco del brillo que le llevó a terminar líder de su grupo, que compartió con Botafogo, campeón de 2024.

Sufrió en octavos para imponerse a Cerro Porteño y ahora se mide a una de las plantillas mejor valoradas del continente.

El cuadro rojiblanco atraviesa además una mala racha de resultados. Solo ganó uno de sus últimos cinco encuentros y viene de dos derrotas consecutivas contra Central Córdoba (2-0) y River Plate (1-2) en el Torneo de Clausura.

En ese compromiso contra el club 'Millonario' perdió a dos jugadores por lesión: el zaguero Leandro González Pírez y el extremo colombiano Edwuin Cetré.

El primero estará de baja al menos un mes, mientras que el segundo, con una pequeña rotura muscular, puede llegar al partido de vuelta, de acuerdo con la prensa argentina.

Esta es la formación que prepará el "pincharrata" para el duelo antre los brasileños: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Alexis Castro, José Sosa, Tiago Palacios; y Facundo Farías.

El duelo será arbitrado por el colombiano Andrés Rojas, auxiliado en el VAR por su compatriota Nicolás Gallo.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.