Flamengo celebró con Erick Pulgar la conquista de la Copa Libertadores tras batir en la final a Palmeiras

Flamengo, club que tuvo la titularidad del volante chileno Erick Pulgar, volvió a instalar su nombre en la historia grande del continente este sábado luego de derrotar por 1-0 a Palmeiras en el Estadio Monumental de Lima para alzar al cielo su cuarta Copa Libertadores.

Con este nuevo título el "Mengao" se transformó, bajo la dirección de Filipe Luís, en el equipo brasileño más ganador del certamen y dejó atrás a otros grandes elencos como Sao Paulo, Santos, Gremio y el propio rival de turno que también competía por el mismo registro.

Pese al resultado, el encuentro tuvo en su inicio más claros a los dirigidos por Abel Ferreira y salió sin la precisión necesaria para vulnerar a Agustín Rossi. En tanto, los vencedores tardaron en asentarse y hasta cuando esto pasó no se animaron las acciones del compromiso.

Luego de los remates probados por Bruno Henrique y Samuel Lino para Flamengo, vino una acción determinante en el rumbo del juego cuando Pulgar tuvo una fuerte entrada sobre Bruno Fuchs que terminó solo en amarilla y sin revisión en el VAR.

Para el segundo tiempo, los de Filipe Luís regresaron con más ímpetu y decididos a empujar a su rival. En el intercambio de llegadas, vino el quiebre cuando Danilo (67') ganó por arriba en un córner y conectó un cabezazo que significó la solitaria cifra.

El tramo final fue un ejercicio de resistencia para Flamengo, ya que ahora fue su rival quien intentó con un Felipe Anderson se jugó jugadas profundas y Pulgar protagonizó una intervención crucial al bloquear un envío a ras de piso dentro del área que llevaba destino de gol.

Flamengo pudo liquidar con un tiro libre de Everton que pegó en el palo y con un remate posterior de Carrascal. La respuesta llegó en la última jugada, cuando Rossi atrapó con firmeza un balón cruzado y selló la coronación.

El pitazo final desató la fiesta rojinegra en Lima para celebrar un título trabajado, sufrido y que confirma la vigencia de un equipo acostumbrado a competir por la gloria.

Para Erick Pulgar, fue su segundo título de Copa Libertadores con Flamengo, el primero como titular indiscutido y líder en la zona media. El "Mengao" vuelve a levantar el trofeo tres años después de su consagración anterior y extiende su dominio en el continente.