Flamengo de Erick Pulgar buscará sellar la llave ante Racing y pasar a la final de la Copa Libertadores

Flamengo, con el chileno Erick Pulgar como titular, visita a Racing este miércoles en el Cilindro de Avellaneda, desde las 21:30 horas (00:30 GMT), con la misión de ratificar el triunfo que logró en la ida de semifinales y sellar el paso a la final de la Copa Libertadores de América 2025.

El conjunto brasileño ganó por 1-0 la ida en Maracaná y pretende dar el golpe a la "Academia", que tiene al arquero Gabriel Arias en la citación, pero marginado de la titularidad por el técnico Gustavo Costas.

El "Mengao" logró ganar a Racing en los últimos minutos del partido en Río de Janeiro, con gol del colombiano Jorge Carrascal, un resultado que igual dejó con preocupación al técnico Filipe Luis, debido a las numerosas ocasiones de gol que desaprovechó el equipo.

Además, los cariocas llegan heridos, ya que el fin de semana perdieron el liderato en el Brasileirao a manos de Palmeiras, tras caer por 1-0 ante Fortaleza.

La gran baja será el delantero Pedro, quien sufrió una fractura de antebrazo en el duelo de ida.

La formación de Flamengo será con Agustín Rossi; Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo, Jorge Carrascal y Bruno Henrique.

Racing, por su parte, llega con descanso al partido con Flamengo, ya que el fin de semana pasado no hubo fecha del Torneo de Clausura en Argentina, por las elecciones legislativas en ese país.

La mala noticia es la ausencia del capitán y pilar defensivo del equipo, Santiago Sosa, quien sufrió una fractura en el seno maxilar superior derecho y está en recuperación tras someterse a una cirugía este lunes.

La oncena que utilizará Gustavo Costas en la Academia será con Facundo Cambeses; Gastón Martierena, Nazareno Colombo, Marcos Rojo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Juan Nardoni, Agustín Almendra; Santiago Solari, Tomás Conechny y Adrián Martínez.

La semifinal será arbitrada por el chileno Piero Maza, mientras que Juan Lara estará a cargo del VAR.

El ganador de esta llave jugará la final de la Copa Libertadores el 29 de noviembre en Lima, ante el vencedor de la serie entre Liga de Quito y Palmeiras, que se resolverá el jueves.

Todos los detalles los podrás seguir en la cobertura online del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.