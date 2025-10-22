Flamengo de Erick Pulgar celebró agónico triunfo ante Racing en la semifinal de ida en la Libertadores

Flamengo, con Erick Pulgar como titular, dio un paso firme hacia su regreso a una final de Copa Libertadores al imponerse por 1-0 frente a Racing Club en el estadio Maracaná, en la ida de las semifinales del certamen continental.

El duelo fue intenso y cerrado, a ambos equipos les costó generar peligro en la primera parte. Aunque los brasileños manejaron mejor el balón, la ocasión más clara fue para el vigente campeón de la Sudamericana tras un tiro de esquina, Agustín Rossi (33') contuvo a quemarropa un disparo de Santiago Solari.

En el complemento, el desarrollo se mantuvo parejo. Los de Gustavo Costas rozaron otra vez el grito sagrado con un cabezazo de Santiago Sosa, pero la jugada fue anulada por un codazo sobre Jorge Carrascal (56').

[VIDEO] El gol anulado que impidió la ventaja de Racing ante Flamengo en semis de Libertadores #Cooperativa90 https://t.co/AP6y7xGV2i pic.twitter.com/ooCiwdhvti — Cooperativa (@Cooperativa) October 23, 2025

El tanto parecía al caer para cualquiera y los dirigidos por Filipe Luis también vieron frustrada una conquista cuando Samuel Lino marcó de cabeza tras un gran pase de Pulgar (81'), pero el VAR también lo invalidó.

¡NO HAY GOL DE FLAMENGO! ⚽️ Samuel Lino está fuera de juego y el partido sigue igualado



82' | 🇧🇷 FLAMENGO 0 - 0 RACING 🇦🇷



Mirá la #LibertadoresEnTelefe con @giraltpablo y @jpvarsky 🏆 pic.twitter.com/TtTWIZ6zSu — telefe (@telefe) October 23, 2025

Pese a ello, el "Mengão" encontró premio en los minutos finales. En medio de una jugada confusa dentro del área, Carrascal (88') aprovechó un rebote y empujó el balón al en medio de los intentos de despeje del rival.

[VIDEO] Jorge Carrascal acercó a Flamengo a la final de la Libertadores con el gol del triunfo ante Racing #Cooperativa90 https://t.co/zTxVXizRMn pic.twitter.com/XujSM2497N — Cooperativa (@Cooperativa) October 23, 2025

Ahora, con este resultado, Flamengo llegará con ventaja mínima al duelo de vuelta, que se disputará el miércoles 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda, a las 21:30 horas de Chile (00:30 GMT).