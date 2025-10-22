Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago13.8°
Humedad52%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Flamengo de Erick Pulgar celebró agónico triunfo ante Racing en la semifinal de ida en la Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El volante nacional disputó todo el compromiso ante los argentinos en el Maracaná.

La revancha será el miércoles 29 de octubre.

Flamengo de Erick Pulgar celebró agónico triunfo ante Racing en la semifinal de ida en la Libertadores
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Flamengo, con Erick Pulgar como titular, dio un paso firme hacia su regreso a una final de Copa Libertadores al imponerse por 1-0 frente a Racing Club en el estadio Maracaná, en la ida de las semifinales del certamen continental.

El duelo fue intenso y cerrado, a ambos equipos les costó generar peligro en la primera parte. Aunque los brasileños manejaron mejor el balón, la ocasión más clara fue para el vigente campeón de la Sudamericana tras un tiro de esquina, Agustín Rossi (33') contuvo a quemarropa un disparo de Santiago Solari.

En el complemento, el desarrollo se mantuvo parejo. Los de Gustavo Costas rozaron otra vez el grito sagrado con un cabezazo de Santiago Sosa, pero la jugada fue anulada por un codazo sobre Jorge Carrascal (56').

El tanto parecía al caer para cualquiera y los dirigidos por Filipe Luis también vieron frustrada una conquista cuando Samuel Lino marcó de cabeza tras un gran pase de Pulgar (81'), pero el VAR también lo invalidó.

Pese a ello, el "Mengão" encontró premio en los minutos finales. En medio de una jugada confusa dentro del área, Carrascal (88') aprovechó un rebote y empujó el balón al en medio de los intentos de despeje del rival.

Ahora, con este resultado,  Flamengo llegará con ventaja mínima al duelo de vuelta, que se disputará el miércoles 29 de octubre en el Cilindro de Avellaneda, a las 21:30 horas de Chile (00:30 GMT).

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada