Flamengo de Erick Pulgar quiere aprovechar la localía ante Racing en la semifinal de la Libertadores

Flamengo, con el chileno Erick Pulgar como titular, recibe este miércoles desde las 21:30 horas (00:30 GMT) a Racing, con Gabriel Arias en duda, en un choque de grandes en el Estadio Maracaná, en donde intentará aprovechar la localía para tomar ventaja en la ida de semifinales de la Copa Libertadores de América.

El conjunto carioca llega confiado al partido copero tras haber ganado a Palmeiras el fin de semana en el Brasileirao, alcanzando el primer lugar en la tabla, con destacada actuación del uruguayo Girogian de Arrascaeta y el brasileño Pedro, figuras claves en el equipo.

En cuartos de final, Flamengo logró clasificar tras eliminar a Estudiantes en la tanda de penales, tras empatar 2-2 el global, y espera ratificar sus sensaciones ante los de Avellaneda.

El técnico Filipe Luis tendrá dos bajas: Leo Ortiz y Everton "Cebolinha", pero contará con la presencia de Pulgar, quien regresó a las canchas la semana pasada tras superar la fractura que sufrió en el Mundial de Clubes.

La oncena de Flamengo será con Agustín Rossi; Emerson Royal (o Varela), Danilo, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian de Arrascaeta; Luiz Araújo (o Gonzalo Plata), Samuel Lino y Pedro.

Racing, por su parte, eliminó a Vélez en la ronda anterior y sueña con llegar a la final y pelear por un título que no logra desde 1967.

La figura principal es Adrián "Maravilla" Martínez, quien cargará con la responsabilidad de hacer daño en el recinto de Río de Janeiro.

Sin embargo, la Academia llega mermada, y el técnico Gustavo Costas no podrá contar con varios jugadores, como Alan Forneris, Elías Torres y Franco Pardo. Además, Santiago Sosa, Facundo Mura son dudas, al igual que el portero chileno Arias, quien ha estado marginado por el entrenador en los últimos encuentros.

La formación de Racing será con Facundo Cambeses; Facundo Mura, Marco Di Cesare, Nazareno Colombo, Ignacio Rodríguez; Santiago Sosa, Agustín Almendra, Santiago Solari, Juan Nardoni; Adrián Martínez y Tomás Conechny (o Matías Zaracho).

El duelo será arbitrado por el venezolano Jesús Valenzuela y el VAR estará a cargo del ecuatoriano Carlos Orbe.

Todos los detalles los podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl.