Flamengo de Pulgar y Palmeiras definen al primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores

Flamengo, con Erick Pulgar titular, enfrenta a Palmeiras este sábado en el Monumental de Lima, desde las 18:00 horas (21:00 GMT), en la final de la Copa Libertadores, en donde se definirá al primer tetracampeón brasileño del torneo de clubes de Conmebol más importante de Sudamérica.

Será la séptima vez en la historia de la Libertadores que dos equipos brasileños se encuentran en la final, y la segunda ocasión en que coinciden Palmeiras y Flamengo, tras el precedente de 2021, con triunfo por 2-1 del Verdao.

En aquella ocasión, ambos equipos se jugaban ser el primer club brasileño en tener tres Copas Libertadores en sus vitrinas, y ahora la situación se repite en busca del cuarto galardón del máximo torneo de clubes.

En el Estadio Monumental de Lima se encontrarán los dos mejores equipos brasileños del momento. Entre los dos han ganado cuatro de las seis últimas ediciones de la Libertadores y este año han protagonizado un duelo mano a mano por quedarse con el Brasileirao.

En ese pulso, Palmeiras cedió terreno en las últimas semanas y las críticas recayeron sobre el técnico portugués Abel Ferreira, quien prácticamente tiene en esta final de la Libertadores su última oportunidad para no cerrar el año en blanco.

Pese a las críticas, el camino de los paulistas para llegar a esta final fue imperial. Solo perdió un partido en el encuentro de ida de la semifinal contra Liga Deportiva Universitaria de Quito (3-0), lo que luego revirtió en Sao Paulo de manera soberbia con un 4-0.

En cambio, Flamengo, si bien también perdió solo un partido, sufrió más para alcanzar la final. Estuvo al borde de la eliminación en la fase de grupos, superó a Estudiantes en los cuartos de final por penales y la semifinal la ganó por la mínima a Racing.

Ambos equipos viajaron a Lima con todos sus integrantes, incluidos los futbolistas impedidos de jugar. Palmeiras no podrá contar por lesión con Paulinho ni con Lucas Evangelista, mientras que el portero Wéverton será duda hasta última hora.

Al otro lado, Flamengo tiene lesionado al delantero Pedro y tampoco podrá contar por suspensión con el delantero ecuatoriano Gonzalo Plata, que fue expulsado por roja directa en el encuentro de vuelta de las semifinales frente a Racing.

El chileno Pulgar, por su parte, es fijo en el equipo de Filipe Luis y se espera que sea titular en el Monumental de Lima.

La formación de Flamengo será con Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro; Erick Pulgar, Jorginho, Giorgian De Arrascaeta; Jorge Carrascal; Bruno Henrique e Everton 'Cebolinha'.

Palmeiras, en tanto, jugará con Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Allan, Andreas Pereira y Raphael Veiga; Felipe Anderson (o Sosa), José Manuel 'Flaco' López y Vítor Roque.

En el banco de Palmeiras, Ferreira busca su tercera Copa frente a Filipe Luís, quien espera conseguir su primer título internacional como entrenador.

La final será arbitrada por el argentino Darío Herrera.

Todos los detalles los podrás seguir con la cobertura online del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.