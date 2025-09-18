Flamengo se complicó sobre el final en triunfo ante Estudiantes por la Copa Libertadores

Flamengo, sin el lesionado Erick Pulgar, venció por 2-1 a Estudiantes de La Plata este jueves en el Estadio Maracaná y tomó ventaja en la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto carioca fue dominador y antes de los 10 minutos estaba con un 2-0 arriba en el marcador. El primero fue en apenas 15 segundos de juego, obra de Pedro; y el siguiente fue de Guillermo Varela (9').

Sin embargo, el Mengao falló en varias ocasiones, dejando escapar la posibilidad de terminar con goleada el primer tiempo.

En el complemento, Flamengo tampoco pudo estirar las cifras y se complicó en el minuto 82, por la expulsión del ecuatoriano Gonzalo Plata por doble amarilla.

Finalmente, Estudiantes descontó y encendió la ilusión de cara a una remontada en la revancha la próxima semana, gracias al gol de Guido Carrillo en el tiempo agregado (90+1').

La revancha entre Estudiantes y Flamengo se jugará el jueves 25 de septiembre, a las 21:30 horas (00:30 GMT), en el Estadio "Jorge Luis Hirschi"; y el ganador enfrentará al vencedor de la llave entre Racing y Vélez Sarsfield.