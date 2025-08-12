Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago9.6°
Humedad91%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Intervino la policía: Barristas de Atlético Nacional y Sao Paulo protagonizaron gresca en Medellín

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

La policía de Medellín tuvo que intervenir este martes en las gradas del Estadio "Atanasio Girardot" para detener una violenta gresca que protagonizaron barristas de Atlético Nacional y Sao Paulo, una vez finalizado el encuentro de la ida de octavos de final de la Copa Libertadores.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados