Intervino la policía: Barristas de Atlético Nacional y Sao Paulo protagonizaron gresca en Medellín
La policía de Medellín tuvo que intervenir este martes en las gradas del Estadio "Atanasio Girardot" para detener una violenta gresca que protagonizaron barristas de Atlético Nacional y Sao Paulo, una vez finalizado el encuentro de la ida de octavos de final de la Copa Libertadores.
