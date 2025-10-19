Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago11.9°
Humedad65%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

La agenda de la ida de semifinales de la Copa Libertadores 2025

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl.

La agenda de la ida de semifinales de la Copa Libertadores 2025
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Esta semana comienzan las semifinales de la Copa Libertadores de América 2025, con la disputa de los partidos de ida en Brasil y Ecuador.

El miércoles, Flamengo, el equipo de Erick Pulgar, recibirá a Racing de Gabriel Arias en Río de Janeiro; y el jueves Liga de Quito, con Fernando Cornejo, hará lo propio ante Palmeiras.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Copa Libertadores - Ida de semifinales

Miércoles 22 de octubre

  • Flamengo (BRA) vs. Racing de Avellaneda (ARG). 21:30 horas. Estadio Maracaná.

Jueves 23 de octubre

  • Liga de Quito (ECU) vs. Palmeiras (BRA). 21.30 horas. Estadio "Rodrigo Paz Delgado"

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada