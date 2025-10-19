La agenda de la ida de semifinales de la Copa Libertadores 2025

Esta semana comienzan las semifinales de la Copa Libertadores de América 2025, con la disputa de los partidos de ida en Brasil y Ecuador.

El miércoles, Flamengo, el equipo de Erick Pulgar, recibirá a Racing de Gabriel Arias en Río de Janeiro; y el jueves Liga de Quito, con Fernando Cornejo, hará lo propio ante Palmeiras.

Revisa la programación en Cooperativa.cl:

Copa Libertadores - Ida de semifinales

Miércoles 22 de octubre

Flamengo (BRA) vs. Racing de Avellaneda (ARG). 21:30 horas. Estadio Maracaná.

Jueves 23 de octubre