Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

La agenda para las revanchas en semifinales de la Copa Libertadores 2025

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Revisa la programación junto a Cooperativa.cl.

La agenda para las revanchas en semifinales de la Copa Libertadores 2025
Esta semana se definirán los finalistas de la Copa Libertadores de América 2025, con los duelos de revancha que tendrán lugar en Argentina y Brasil.

Racing Club, donde milita el arquero Gabriel Arias, intentará revertir la serie ante el Flamengo de Erick Pulgar. En tanto, Palmeiras buscará una remontada casi imposible frente a Liga de Quito de Tiago Nunes y Fernando Cornejo.

Revisa la programación a continuación:

Miércoles 29 de octubre

  • Racing Club (ARG) vs. Flamengo (BRA). Marcador global: 0-1. 21:30 horas. Estadio El Cilindro, Avellaneda.

Jueves 30 de octubre

  • Palmeiras (BRA) vs. Liga de Quito (ECU). Marcador global: 0-3. 21:30 horas. Allianz Parque, Sao Paulo.

