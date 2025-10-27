Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
La agenda para las revanchas en semifinales de la Copa Libertadores 2025
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Revisa la programación junto a Cooperativa.cl.
Revisa la programación junto a Cooperativa.cl.
Esta semana se definirán los finalistas de la Copa Libertadores de América 2025, con los duelos de revancha que tendrán lugar en Argentina y Brasil.
Racing Club, donde milita el arquero Gabriel Arias, intentará revertir la serie ante el Flamengo de Erick Pulgar. En tanto, Palmeiras buscará una remontada casi imposible frente a Liga de Quito de Tiago Nunes y Fernando Cornejo.
Revisa la programación a continuación: