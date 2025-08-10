La programación de la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025

La Copa Libertadores regresa esta semana con el inicio de los octavos de final, que se jugarán entre el martes 12 y el jueves 14 de agosto, y contará con la presencia de varios futbolistas chilenos en los equipos que integran el selecto grupo de los dieciséis mejores de América.

- Revisa la agenda en los octavos de ida por la Copa Libertadores

Martes 12 de agosto

Fortaleza (de Benjamín Kuscevic) vs. Vélez Sarsfield (de Claudio Baeza) , 19:00 horas. Arena Castelao, Fortaleza.

, 19:00 horas. Arena Castelao, Fortaleza. Atlético Nacional vs. São Paulo (de Gonzalo Tapia) , 20:30 horas. Estadio "Atanasio Girardot", Medellín.

, 20:30 horas. Estadio "Atanasio Girardot", Medellín. Peñarol (de Brayan Cortés) vs. Racing Club (de Gabriel Arias), 20:30 horas. Estadio Campeón del Siglo, Montevideo.

Miércoles 13 de agosto

Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata , 18:00 horas. Estadio General "Pablo Rojas", Asunción.

, 18:00 horas. Estadio General "Pablo Rojas", Asunción. Flamengo (de Erick Pulgar) vs. Internacional, 20:30 horas. Estadio Maracaná, Río de Janeiro.

Jueves 14 de agosto