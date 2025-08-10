Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
La programación de la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Ocho chilenos podrían decir presentes en esta instancia.
Ocho chilenos podrían decir presentes en esta instancia.
La Copa Libertadores regresa esta semana con el inicio de los octavos de final, que se jugarán entre el martes 12 y el jueves 14 de agosto, y contará con la presencia de varios futbolistas chilenos en los equipos que integran el selecto grupo de los dieciséis mejores de América.
- Revisa la agenda en los octavos de ida por la Copa Libertadores
Martes 12 de agosto
Miércoles 13 de agosto
Jueves 14 de agosto