Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nubosidad parcial
Santiago6.7°
Humedad99%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

La programación de la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Ocho chilenos podrían decir presentes en esta instancia.

La programación de la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

La Copa Libertadores regresa esta semana con el inicio de los octavos de final, que se jugarán entre el martes 12 y el jueves 14 de agosto, y contará con la presencia de varios futbolistas chilenos en los equipos que integran el selecto grupo de los dieciséis mejores de América.

- Revisa la agenda en los octavos de ida por la Copa Libertadores

Martes 12 de agosto

  • Fortaleza (de Benjamín Kuscevic) vs. Vélez Sarsfield (de Claudio Baeza), 19:00 horas. Arena Castelao, Fortaleza.
  • Atlético Nacional vs. São Paulo (de Gonzalo Tapia), 20:30 horas. Estadio "Atanasio Girardot", Medellín.
  • Peñarol (de Brayan Cortés) vs. Racing Club (de Gabriel Arias), 20:30 horas. Estadio Campeón del Siglo, Montevideo.

Miércoles 13 de agosto

  • Cerro Porteño vs. Estudiantes de La Plata, 18:00 horas. Estadio General "Pablo Rojas", Asunción.
  • Flamengo (de Erick Pulgar) vs. Internacional, 20:30 horas. Estadio Maracaná, Río de Janeiro.

Jueves 14 de agosto

  • Botafogo vs. Liga de Quito (de Fernando Cornejo), 18:00 horas. Estadio Olímpico "Nilton Santos", Río de Janeiro.
  • Universitario vs. Palmeiras, 20:30 horas. Estadio Monumental, Lima.
  • Libertad vs. River Plate (de Paulo Díaz), 20:30 horas. Estadio Defensores del Chaco, Asunción.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada