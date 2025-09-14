Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

La programación para los cuartos de final de ida en la Copa Libertadores 2025

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Seis chilenos podrían decir presentes en esta instancia.

La Copa Libertadores entra en una etapa decisiva con el inicio de los cuartos de final, que se jugarán entre el martes 16 y el jueves 18 de septiembre, instancia en la que seis futbolistas chilenos podrían decir presentes en el camino que llevará hacia las semifinales.

Revisa la agenda en los cuartos de final de ida por la Copa Libertadores:

Martes 16 de septiembre

  • Vélez Sarsfield (de Claudio Baeza) vs. Racing Club (de Gabriel Arias), 19:00 horas. Estadio "José Amalfitani", Buenos Aires.

Miércoles 17 de septiembre

  • River Plate (de Paulo Díaz) vs. Palmeiras, 21:30 horas. Estadio Monumental, Buenos Aires.

Jueves 18 de septiembre

  • Liga de Quito (de Fernando Cornejo) vs. São Paulo (de Gonzalo Tapia), 17:00 horas. Estadio "Rodrigo Paz Delgado", Quito.
  • Flamengo (de Erick Pulgar) vs. Estudiantes de La Plata, 21:30 horas. Estadio Maracaná, Río de Janeiro.

