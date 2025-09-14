Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
La programación para los cuartos de final de ida en la Copa Libertadores 2025
Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl
Seis chilenos podrían decir presentes en esta instancia.
Seis chilenos podrían decir presentes en esta instancia.
La Copa Libertadores entra en una etapa decisiva con el inicio de los cuartos de final, que se jugarán entre el martes 16 y el jueves 18 de septiembre, instancia en la que seis futbolistas chilenos podrían decir presentes en el camino que llevará hacia las semifinales.
Revisa la agenda en los cuartos de final de ida por la Copa Libertadores:
Martes 16 de septiembre
Miércoles 17 de septiembre
Jueves 18 de septiembre