La programación para los cuartos de final de ida en la Copa Libertadores 2025

La Copa Libertadores entra en una etapa decisiva con el inicio de los cuartos de final, que se jugarán entre el martes 16 y el jueves 18 de septiembre, instancia en la que seis futbolistas chilenos podrían decir presentes en el camino que llevará hacia las semifinales.

Revisa la agenda en los cuartos de final de ida por la Copa Libertadores:

Martes 16 de septiembre

Vélez Sarsfield (de Claudio Baeza) vs. Racing Club (de Gabriel Arias), 19:00 horas. Estadio "José Amalfitani", Buenos Aires.

Miércoles 17 de septiembre

River Plate (de Paulo Díaz) vs. Palmeiras, 21:30 horas. Estadio Monumental, Buenos Aires.

Jueves 18 de septiembre