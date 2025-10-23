LDU dominó con la dirección de Tiago Nunes a Palmeiras y se acercó a la final de la Libertadores

Liga de Quito, dirigido por Tiago Nunes, extécnico de Universidad Católica, y sin el suspendido Fernando Cornejo, sacó una importante ventaja después de vencer 3-0 a Palmeiras en Ecuador por las semifinales de ida en la Copa Libertadores.

El encuentro disputado en el Estadio "Rodrigo Paz Delgado" tuvo un inicio avasallador para los pupilos del extécnico de la UC, ya que de entrada comenzaron a generarse ocasiones hasta que Gabriel Villamil (16') inauguró el marcador al culminar una gran jugada colectiva.

La cosa no quedó ahí, ya que posterior a la conquista el anfitrión se fue con todo por más y, con una mano en el área de Andreas Pereira en el área forastera, consiguió un penal que Lisandro Alzugaray (27') utilizó para duplicar las diferencias.

El marcador terminó por redondearse sobre el cierre del complemento, ya que el boliviano Villamil volvió a servirse de una contra rápida en la que Bryan Ramírez eludió con clase a un rival, para brindar la brillante asistencia para el tercer tanto (45+2').

[VIDEO] Liga de Quito fue un vendaval en el primer tiempo y golpeó a Palmeiras con doblete de Villamil y un penal de Alzugaray #Cooperativa90 https://t.co/gNaRmAef8G pic.twitter.com/F6xtBATotz — Cooperativa (@Cooperativa) October 24, 2025

Posteriormente, el complemento se tornó más parejo y los pupilos de Nunes se dedicaron a administrar su ventaja sin pasar grandes zozobras. Incluso, la opción más clara del rival llegó con un remate de Ramón Sosa (83') que fue precedido expulsión a Ramírez (90+5') en el cuadro anfitrión.

Para la revancha, Nunes podrá contar con Cornejo, ya que el volante chileno se perdió este encuentro por acumulación de tarjetas amarillas.

Ahora, con el marcador resuelto, ambos elencos tendrán que esperar hasta este próximo jueves 30 de octubre para definir en el Allianz Parque de Sao Paulo al finalista, que enfrentará al otro contendiente que salga del cruce de Racing Club ante Flamengo.