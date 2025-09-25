Síguenos:
Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Libertadores: Flamengo venció en los penales a Estudiantes y se instaló en semifinales

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Agustín Rossi fue el héroe al atajar dos penales para los cariocas en La Plata.

El chileno Piero Maza arbitró el encuentro.

Flamengo clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores, tras caer por 1-0 ante Estudiantes en La Plata y ganar por 4-2 la definición a penales en el duelo de revancha de cuartos de final.

El conjunto carioca, sin el lesionado Erick Pulgar, había ganado la ida por 2-1 en Río de Janeiro, pero se complicó este jueves en tierras argentina, ya que el "pincharrata" batalló por la remontada.

La esperanza por una hazaña ante el Mengao se encendió antes del final del primer tiempo, con un tremendo golazo de volea de Gastón Benedetti (45+2').

En la segunda parte, Benedetti volvió a marcar un golazo, pero el árbitro chileno Piero Maza, tras revisar el VAR, invalidó la anotación, por un fuera de juego.

Finalmente, en los penales, Benedetti pasó de héroe a villano, ya que su disparo fue atajado por el meta Agustín Rossi (ex Deportes Antofagasta), quien se convirtió en el salvador de su equipo, ya que también detuvo el último tiro, de Santiago Ascacibar.

En semifinales, Flamengo enfrentará a Racing, que eliminó a Vélez Sarsfield, en una serie que se disputará en las semanas del 22 y 29 de octubre.

