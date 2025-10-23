Un doblete del boliviano Gabriel Villamil y otro tanto de penal marcado por Lisandro Alzugaray bastaron para que Liga de Quito firmase un tempranero 3-0 con el que derroto a Palmeiras en Ecuador. Con esto, los dirigidos por Tiago Nunes sacaron una importante ventaja en las semifinales de la Copa Libertadores que se definirá con la revancha el próximo 30 de octubre.

