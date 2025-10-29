Libertadores: Liga de Quito de Tiago Nunes quiere noquear a Palmeiras y sellar el pasaje a la final

Este jueves 30 de octubre, Liga de Quito, dirigido por Tiago Nunes y con Fernando Cornejo como titular, visita a Palmeiras en el Allianz Parque a las 21:30 horas (00:30 GMT) por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores, partido al que los ecuatorianos esperan dar el golpe de nocaut, tras llegar con una amplia ventaja de 3-0.

Con la victoria en el primer partido, los dirigidos por el brasileño Tiago Nunes derrumbaron el invicto de los brasileños en esta edición del torneo y se transformó en la peor derrota de la era Abel Ferreira en la Copa Libertadores.

A pesar de los importantes nombres de la plantilla, Palmeiras no pudo contra los dos goles del boliviano Gabriel Villamil y del argentino Lisandro Alzugaray, que sentenciaron el resultado del partido aún en la primera parte.

Sin embargo, el entrenador portugués no bajó la cabeza y prometió "una noche mágica".

"Prepárense para una noche mágica. Hago un llamado a nuestros hinchas para que no dejen de animar a nuestro equipo. Somos el equipo de la remontada y tengo fe en que algo mágico sucederá el jueves. No me pregunten cómo, pero eso es lo que creo", destacó Ferreira tras el empata sin goles ante Cruzeiro del fin de semana.

La alineación del elenco paulista es con: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Bruno Fuchs, Andreas Pereira, Mauricio, Felipe Anderson; 'Flaco' López y Vitor Roque.

Por el otro lado, Liga de Quito, además de la amplia ventaja, llegan más descansados, ya que el partido que tenían en esta fecha de la Liga ecuatoriana contra Independiente del Valle fue aplazado.

Además, Nunes recuperó al chileno Cornejo, quien se perdió el partido de ida por suspensión.

El once inicial de los ecuatorianos será con Alexander Domínguez; Richard Mina, Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; José Quinteros, Carlos Gruezo, Fernando Cornejo, Gabriel Villamil, Alexander Alvarado; Lisandro Alzugaray, Jeison Medina.

El duelo entre Palmeiras y Liga de Quito, que será dirigido por el colombiano Wilmar Roldán, está programado para el jueves 30 de octubre a las 21:30 horas (00:30 GMT) en Brasil y podrás verlo en streaming por Disney+.

El ganador entre Palmeiras y Liga de Quito enfrentará en la final a Flamengo, el sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental de Lima.

Todos los detalles los podrás seguir en la cobertura de Cooperativa.cl.