Libertadores: Liga de Quito tuvo a Fernando Cornejo en triunfo ante Sao Paulo y se acercó a semifinales

Liga de Quito, con el chileno Fernando Cornejo titular, venció por 2-0 a Sao Paulo, que no contó con Gonzalo Tapia, y se acercó a las semifinales de la Copa Libertadores.

El cuadro ecuatoriano, dirigido por Tiago Nunes (exDT de la UC), aprovechó la localía en el Estadio "Rodrigo Paz Delgado" y dominó al conjunto entrenado por Hernán Crespo.

La apertura de la cuenta fue un golazo de Bryan Ramírez, quien le pegó de primera en el área tras recibir un excelente pase de Gian Allala (15').

En la segunda parte, Nunes sacó a Cornejo para reforzar el mediocampo y continuar el dominio sobre los paulistas, que dejaron sin minutos a Tapia, exdelantero de Cruzados.

Finalmente, Michael Estrada, quien había ingresado por el lesionado Alejandro Cabeza, convirtió el 2-0 definitivo, tras una malísima salida defensiva de Sao Paulo (78').

Además de Cornejo, también sumó minutos el nacionalizado chileno Lautaro Pastrán, quien ingresó en Liga por la lesión de Lisandro Alzugaray (84')

La revancha entre Liga de Quito y Sao Paulo se jugará la próxima semana, el jueves 25 de septiembre, en el Estadio Morumbí, a las 19:00 horas (22:00 GMT).

El ganador enfrentará al vencedor de la llave entre Palmeiras y River Plate, que se resolverá en Brasil.