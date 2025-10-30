Libertadores: Palmeiras se hizo fuerte en Sao Paulo y destrozó el sueño de Liga de Quito
Publicado:
Fotos Destacadas
Donald y Melania Trump entregaron dulces a decenas de niños en la Casa Blanca
"Alto guiso": La provocadora publicación de Lanús contra el "chuncho" de la U
Campus Oriente de la UC despidió a Héctor Noguera
Fotos Recientes
Donald y Melania Trump entregaron dulces a decenas de niños en la Casa Blanca
Libertadores: Palmeiras se hizo fuerte en Sao Paulo y destrozó el sueño de Liga de Quito
Prensa argentina calificó de "Re copado" el triunfo de Lanús ante la U en la Sudamericana
Palmeiras consiguió revertir su llave frente a Liga de Quito y con un 4-0 en Sao Paulo consiguió avanzar con un marcador global de 4-3 a la final de la Copa Libertadores. El elenco dirigido por Abel Ferreira se citará con Flamengo emulando la definición del torneo que ambos tuvieron en 2021 y que dejó como ganador al "Verdao".
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados