Libertadores: River Plate de Paulo Díaz empató con Libertad y definirá en Argentina la llave de octavos

River Plate, equipo del chileno Paulo Díaz, empató 0-0 frente a Libertad en el Estadio La Huerta en Paraguay, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, dejando la serie abierta para definirse en Buenos Aires.

El defensor chileno fue titular, disputó los 90 minutos y tuvo una destacada actuación en la zaga de River Plate, contribuyendo a mantener la portería en cero.

El partido de vuelta está programado para el jueves 21 de agosto a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Estadio Monumental.