Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago15.2°
Humedad77%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Los equipos chilenos clasificados a las copas internacionales de 2026

Publicado:
Llévatelo:
Fotos Destacadas
Fotos Recientes
Fotos + Vistas
contenido de servicio
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp

Tras el triunfo de Huachipato en Copa Chile se dieron a conocer a los ocho equipos chilenos que representarán al país en copas internacional. Coquimbo Unidos, Universidad Católica, O'Higgins y los “Acereros” irán a Copa Libertadores. Mientras que Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal harán lo propio en Copa Sudamericana.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

Relacionados