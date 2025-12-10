Tras el triunfo de Huachipato en Copa Chile se dieron a conocer a los ocho equipos chilenos que representarán al país en copas internacional. Coquimbo Unidos, Universidad Católica, O'Higgins y los “Acereros” irán a Copa Libertadores. Mientras que Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal harán lo propio en Copa Sudamericana.

