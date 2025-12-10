Los equipos chilenos clasificados a las copas internacionales de 2026
Publicado:
Fotos Destacadas
Presidente Boric encabezó ceremonia de egreso de la Escuela Naval
Ciclo finalizado: Los jugadores que abandonan Colo Colo por término de contrato
Polémica en Chicago por representación de pesebre custodiado por ICE y con Jesús esposado
Fotos Recientes
Los equipos chilenos clasificados a las copas internacionales de 2026
Presidente Boric encabezó ceremonia de egreso de la Escuela Naval
PSG y Athletic Club firmaron friccionado empate en la Champions League
Tras el triunfo de Huachipato en Copa Chile se dieron a conocer a los ocho equipos chilenos que representarán al país en copas internacional. Coquimbo Unidos, Universidad Católica, O'Higgins y los “Acereros” irán a Copa Libertadores. Mientras que Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal harán lo propio en Copa Sudamericana.
Suscríbete a nuestro newsletter
Relacionados