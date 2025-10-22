Los resultados de los duelos de ida en las semifinales de la Copa Libertadores

Esta semana se disputarán los duelos de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, instancia en la que solo tres futbolistas chilenos siguen en competencia: Gabriel Arias con Racing Club, Erick Pulgar con Flamengo y Juan Cornejo con Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Revisa los resultados junto a Cooperativa.cl:

Miércoles 22 de octubre

Flamengo (BRA) vs. Racing Club de Avellaneda (ARG). 21:30 horas. Estadio Maracaná. Sigue el Marcador Virtual de Cooperativa.cl

Jueves 23 de octubre