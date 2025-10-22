Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores
Los resultados de los duelos de ida en las semifinales de la Copa Libertadores
Esta semana se disputarán los duelos de ida de las semifinales de la Copa Libertadores, instancia en la que solo tres futbolistas chilenos siguen en competencia: Gabriel Arias con Racing Club, Erick Pulgar con Flamengo y Juan Cornejo con Liga Deportiva Universitaria de Quito.
