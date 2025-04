"No hace un gol ni en pedo": Tiktoker uruguayo fulminó a Eduardo Vargas

El titkoker uruguayo Clipspetakka lanzó una dura crítica contra el chileno Eduardo Vargas por su participación en el partido en que Nacional igualó 3-3 con Internacional de Porto Alegre por la tercera fecha del Grupo F en Copa Libertadores.

El chileno ingresó en los 60 por Lucas Villalba, cuando el "Bolso" ganaba 3-1 en Brasil, e inmediatamente tuvo una ocasión en que pudo ampliar la ventaja.

El streamer analizó la primera acción en la que intervino Vargas, luego de un arranque de Gabriel Báez por izquierda y sostuvo: "Acomoda el cuerpo 'Turboman', llegó el momento tan esperado, para lo que vino a Nacional, para lo que cobra lo que cobra, para demostrar que es un jugador de jerarquía".

"El goleador de la selección chilena, campeón de dos copas América, pasado en Valencia, en Napoli, Queens Park Rangers, campeón de Copa Sudamericana con Universidad de Chile... ahí va Eduardo Vargas, va a definir Turboman... no, no no... no lo cante, nunca hace un gol ni de pedo. Es increíble".

Revisa la jugada.