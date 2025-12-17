Síguenos:
Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

O'Higgins y Huachipato conocieron sus bolilleros para el sorteo de la fase previa de la Libertadores

Redacción Cooperativa

En tanto, los equipos de la Sudamericana aguardan por conocer los cruces entre sí.

En la previa del sorteo de las fases preliminares de las competiciones Conmebol 2026, este miércoles se dieron a conocer los bolilleros de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, con la presencia de seis de los ocho equipos chilenos clasificados.

En la Libertadores, los elencos nacionales que estarán atentos son O'Higgins y Huachipato, ambos ubicados en los bolilleros correspondientes para las fases previas del certamen continental.

Los rancaguinos quedaron junto a clubes como Liverpool y Carabobo en el bombo 2 de la fase 2, mientras que Huachipato figura en el bombo 1 de esa misma etapa, junto a equipos de renombre sudamericano como Botafogo, Guaraní y Argentinos Juniors.

Por la vereda de la Sudamericana aparecen Universidad de Chile, Audax Italiano, Palestino y Cobresal; equipos que deberán enfrentarse entre sí en duelos de eliminación directa a partido único, con localidades por definir. Solo los dos ganadores de esas llaves asegurarán su paso a la fase de grupos del torneo.

El sorteo de este jueves a las 12:00 horas (15:00 GMT) definirá exclusivamente los cruces de las fases preliminares de ambas competiciones, antes de que en marzo de 2026 se realice el correspondiente a la fase de grupos.

