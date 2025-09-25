Palmeiras eliminó a River Plate en un caliente duelo y se instaló en semis de Libertadores

Palmeiras se instaló en las semifinales de la Copa Libertadores al vencer por un caliente 3-1 a River Plate en Brasil, un resultado que dejó la llave por cuartos de final en un 5-2 global.

Ambos equipos salieron con los dientes apretados en busca de la clasificación. A los seis minutos de juego el arquero Franco Armani salvó el arco argentino tras un fuerte disparo de Joaquín Piquerez.

Solo dos minutos después, tras un centro de Juan Fernando Quintero, Maximiliano Salas (8') convirtió de cabeza el primer gol de la noche para adelantar a un cuadro "millonario" que dejó al chileno Paulo Díaz en la banca.

¡¡GOL DE RIVER!! ¡¡MAXI SALAS MARCÓ EL 1-0 EN BRASIL Y PONE 2-2 LA SERIE VS. PALMEIRAS!!



El "Verdao" intentó reaccionar y se acercó al empate con un cabezazo de Felipe Anderson, pero Armani manoteó la pelota y Lautaro Rivero terminó por despejar.

River manejó el cierre del primer tiempo y hasta tuvo opciones para aumentar la diferencia, pero el segundo tiempo vio un cambio de papeles, pues Palmeiras empató rápidamente a través de Vítor Roque (51') tras un balón suelto de Armani.

La igualdad le dio confianza al equipo brasileño y lo animó a buscar el triunfo. La tensión y el arbitraje de Andrés Matonte poco a poco caldeó los ánimos, dejando mayormente alterados a los trasandinos al cierre.

Maximiliano Salas quedó descolocado tras recibir su primera amarilla y luego ver la tarjeta roja, aunque el juez rápidamente reconoció su error de mostrar la cartulina colorada.

A los 87' Marcos Acuña cometió penal y se fue expulsado en River, no sin antes encabezar los reclamos al referí. José Manuel López convirtió la pena máxima en gol (90+1') y repitió poco después para dar el último golpe al ya sentenciado marcador (90+4').

¡PENAL PARA PALMEIRAS Y EXPULSADO HUEVO ACUÑA!



¡EL FLACO LÓPEZ SENTENCIA LA SERIE ANTE RIVER Y METE A PALMEIRAS EN SEMIFINALES!



¡DOBLETE DEL FLACO LÓPEZ Y PALMEIRAS GANA 3-1 (5-2 GLOBAL) A RIVER!



Tras el silbatazo final, River Plate se volcó en alegatos al árbitro Matonte. Salas tuvo que ser contenido y el técnico Marcelo Gallardo esperó para quedar solo con el árbitro y entregarle sus reparos con más calma.

¡RIVER ELIMINADO Y FINAL CALIENTE! TODOS fueron a buscar al árbitro Matonte. ¡Maxi Salas INCONTROLABLE!



Así, Palmeiras se enfrentará en semifinales al vencedor de la llave entre Sao Paulo y Liga de Quito, que este jueves 25 de septiembre (19:00) se miden en el partido de vuelta en Brasil, pero con ventaja de 2-0 para el conjunto ecuatoriano.