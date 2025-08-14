Palmeiras goleó a Universitario de Lima de Rodrigo Ureña en octavos de la Copa Libertadores

Palmeiras goleó 4-0 a Universitario de Lima, equipo del chileno Rodrigo Ureña, en el Estadio Monumental en Perú, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El futbolista nacional fue titular y sólo disputó el primer tiempo, siendo sustituido al inicio del segundo por su compañero Jorge Murrugarra.

Los goles del "Verdão" fueron anotados por Gustavo Gómez, de penal (7'), Vitor Roque (30') y José López (12', 75').

Además, al minuto 53, Williams Riveros fue expulsado con tarjeta roja directa en el conjunto local.

El partido de vuelta está programado para el jueves 21 de agosto a las 20:30 horas (00:30 GMT) en el Allianz Parque de Sao Paulo.