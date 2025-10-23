Pedro sufrió una fractura y es duda para la semifinal de vuelta entre Flamengo y Racing por Libertadores

El brasileño Pedro sufrió una fractura en el antebrazo en el partido del miércoles en el que Flamengo se impuso por 1-0 a Racing por las semifinales de ida de la Copa Libertadores y es duda para el partido de vuelta, previsto para miércoles 29 de octubre.

El atacante brasileño sufrió un golpe en un choque con el argentino Santiago Sosa al comienzo del segundo tiempo y tuvo que ser sustituido veinte minutos después debido a fuertes dolores.

Asimismo, el jugador fue sometido a exámenes en la madrugada de este jueves, tras abandonar el estadio Maracaná de Río de Janeiro, los cuales constataron la fractura.

Según lo indicado, Pedro fue diagnosticado con una "fractura sin desvío en el cúbito" del antebrazo derecho y en primera instancia no requiere cirugía, según un comunicado del club.

Flamengo informó en la nota que Pedro será sometido a exámenes más detallados este mismo jueves para definir el tratamiento y el plan de recuperación, pero no aclaró si el atacante será baja para los próximos partidos.

Además, indicaron que evaluarán día a día la eficacia de la inmovilización en el tratamiento de la lesión para determinar, dependiendo de esa evolución, si Pedro podrá regresar a los entrenamientos y a si estará en condiciones para los próximos partidos.