Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

Racing de Arias clasificó a semifinales de la Libertadores tras eliminar a Vélez de Baeza y Valdés

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

El conjunto de Avellaneda ganó la ida y la vuelta.

Valdés fue el único chileno que tuvo minutos en cancha.

Racing de Arias clasificó a semifinales de la Libertadores tras eliminar a Vélez de Baeza y Valdés
Racing, con Gabriel Arias suplente, clasificó este martes a las semifinales de la Copa Libertadores 2025, tras vencer por 1-0 a Vélez Sarsfield, que dejó en la banca a Claudio Baeza y tuvo a Diego Valdés en los minutos finales en El Cilindro de Avellaneda.

El equipo dirigido por Gustavo Costas había ganado el duelo de ida en el Fortín y logró aguantar el asedio del cuadro de Guillermo Barros Schelotto, ganando por 2-0 en el marcador global.

Tras una primera parte pareja, las emociones se desataron en el complemento. En el minuto 63, Vélez estuvo a punto de igualar el marcador global, con un disparo de Imanol Machuca. El equipo celebró, pero la pelota no alcanzó a cruzar completamente la línea de gol, y tras la revisión del VAR, el árbitro Esteban Ostojich lo invalidó.

Finalmente, el gol que selló la clasificación de Racing llegó en el minuto 82, obra de Santiago Solari tras centro de Gabriel Rojas, desatando la euforia en el Cilindro.

Cuando el partido estaba en el epílogo, Schelotto envió a la cancha a Valdés, aunque con muy poco tiempo para cambiar el curso del encuentro (89').

En semifinales, Racing enfrentará al ganador de la llave entre Flamengo y Estudiantes, que se resolverá el jueves en La Plata.

 

