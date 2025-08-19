Racing de Gabriel Arias va por una remontada ante el Peñarol de Brayan Cortés en la Libertadores

En un ambiente que se anticipa tenso en Avellaneda, Racing Club del portero chileno Gabriel Arias buscará revertir la llave de octavos de final de la Copa Libertadores cuando reciba al Peñarol del nacional Brayan Cortés, este martes a las 20:30 horas (00:30 GMT).

El elenco argentino llega con sed de revancha tras caer por la mínima en la ida y, con la urgencia de reponerse tras una dolorosa derrota 1-2 ante Tigre en el plano local, necesita ratificar su candidatura al título como el vigente campeón de la Copa Sudamericana.

Para conseguir el objetivo de dar vuelta el marcador global, Gustavo Costas apostará por: Gabriel Arias; Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Nazareno Colombo; Gastón Martirena, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duvan Vergara.

Por su parte, Peñarol llega a Buenos Aires con un plantel descansado. No obstante, el guardarse sus figuras para este cotejo le valió ceder su invicto en el Clausura uruguayo al caer por 1-2 frente a Boston River.

Con la misión de sellar la clasificación, Diego Aguirre contará con: Brayan Cortés; Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Javier Méndez, Maximiliano Olivera; Ignacio Sosa, Eric Remedi, Javier Cabrera, Jesús Trindade; David Terans y Maximiliano Silvera.

El trascendental encuentro se disputará en el Cilindro de Avellaneda contará con el arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y todos los detalles de este cruce de chilenos en la copa podrás seguirlos a través del Marcador Virtual de Cooperativa.cl.