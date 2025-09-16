Racing dio el primer golpe ante Vélez en friccionado duelo de ida en cuartos de la Libertadores

Racing de Avellaneda, con Gabriel Arias en la banca, dio el primer golpe este martes y tomó ventaja ante Vélez Sarsfield, sin Claudio Baeza y Diego Valdés, en la ida de cuartos de final de la Copa Libertadores, tras ganar como visita por 0-1 en el Estadio "José Amalfitani".

El conjunto dirigido por Gustavo Costas impuso sus condiciones en un partido parejo y friccionado, con varios amonestados y un expulsado en el "Fortín", Lisandro Magallán, por doble amarilla (43').

En la segunda parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto intentó luchar de igual a igual, pese a la desventaja numérica, pero terminó siendo cediendo en el minuto 53, con gol de Adrián "Maravilla" Martínez, quien remató en el corazón del área chica tras desviar un disparo de Facundo Mura.

Maravilla Martínez estaba donde tenía que estar y puso el primero para Racing ante Vélez Sarsfield en Liniers 🏆🔥



Vélez no bajó los brazos y cargó en busca del empate, aunque no pudo celebrar, ya que el árbitro brasileño Wilton Sampaio anuló un gol de Aaron Quirós, tras chequeo de sus compatriotas Rodolpho Toski y Diego Pombo en el VAR (62').

Respecto a los chilenos, Baeza y Valdés se quedaron en la banca, sin sumar minutos en Vélez, mientras que Arias pasó por la misma situación en la "Academia".

La revancha entre Racing y Vélez será la próxima semana, el martes 23 de septiembre, en el Cilindro de Avellaneda, y el ganador enfrentará al vencedor de la llave entre Estudiantes de La Plata y Flamengo.