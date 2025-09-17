River Plate contó con un opaco Paulo Díaz en caída ante Palmeiras en cuartos de la Libertadores

River Plate, con Paulo Díaz sólo jugando el primer tiempo, perdió por 1-2 ante Palmeiras este miércoles en Buenos Aires, quedando complicado en la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores.

El conjunto de Marcelo Gallardo no encontró respuesta ante los pupilos de Abel Ferreira, quienes fueron eficientes en la cancha del Monumental, con un juego directo, pese a no tener la posesión del balón.

La apertura de la cuenta fue tempranera, con un cabezazo del capitán del Verdao, el paraguayo Gustavo Gómez, tras un centro de Andreas Pereira en un tiro de esquina (5').

El gol desajustó los planes del "Millonario", sin ideas claras para superar el orden de los paulistas.

Finalmente, antes del término del primer tiempo, Vitor Roque recibió un gran pase de José López, se llevó en velocidad a Paulo Díaz, y anotó el 0-2 ante el pórtico de Franco Armani.

Tras el descanso, Gallardo decidió sacar al chileno, de bajo rendimiento, con cambios ofensivos para cambiar la mala imagen de la primera parte.

Finalmente, el "Millo" logró maquillar el resultado, con el descuento de Lucas Martínez Quarta (89'), quien se jugó la personal con un disparo desde fuera del área, que se desvió en un defensor y superó al sorprendido meta Weverton.

La revancha entre River y Palmeiras se jugará la próxima semana, el miércoles 24 de septiembre, en el Allianz Parque de Sao Paulo, a las 21:30 horas (00:30 GMT).