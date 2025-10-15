Ryann Torrero ad portas de las semifinales de Libertadores: Vamos a aprovechar a full este sueño

La arquera de Colo Colo Ryann Torrero es una de las figuras del cuadro albo en la Copa Libertadores 2025 y con su portería aún invicta hizo la previa del duelo de este miércoles ante Deportivo Cali por las semifinales del torneo continental que se juega en Buenos Aires.

"Es buenísima esta oportunidad, vamos a aprovechar a full este sueño", dijo la seleccionada chilena en diálogo con el sitio oficial del cuadro albo.

Respecto al cuadro colombiano, la nacida en Estados Unidos expresó que "es un equipo muy físico, inteligente, planifica bien y tenemos todo el respeto por el rival, pero sabemos nuestra capacidad. Mañana (hoy) será durísimo pero es como una semifinal y los dos equipos queremos eso".

Por último, Torrero resaltó a los hinchas que han mostrado su apoyo en la cancha y en las redes sociales

"Es fundamental. Es impresionante en todos lados y afuera del país tenemos la mayoría de los hinchas, cantan todo el partido, es hermoso. Son otro jugador peleando y luchando con nosotras. Necesitamos su apoyo y energía positiva", comentó.

El duelo entre Colo Colo y Cali se jugará desde las 16:0 horas y tú lo podrás seguir en el Marcador Virtual de Cooperativa.cl