Tiago Nunes tras la victoria de LDU ante Palmeiras: Me siento un entrenador internacional
"Ojalá que tengamos las condiciones de tocar la copa", sostuvo el extécnico de la UC.
El brasileño Tiago Nunes, técnico de Liga de Quito, repasó la contundente actuación de sus pupilos en las semifinales de la Copa Libertadores, instancia en la que consiguieron imponerse con un 3-0 ante Palmeiras en Ecuador.
"Desde que llegué acá, este fue el mejor primer tiempo que tuvimos. No solo por los goles, sino por la consistencia y cerrar bien las oportunidades. La idea era seguir buscando más. Es un resultado importante, no determinante", declaró Nunes, quien llegó LDU tras su salida de Universidad Católica.
Seguido a ello, Nunes puntualizó: "Es un momento importante porque me toca estar en un gran club de Sudamérica. Me propuse salir de mi zona de confort y no quedarme en Brasil dirigiendo. Más que un entrenador brasileño, me siento un entrenador internacional".
Finalmente, el exentrenador de la UC recordó una anécdota en su llegada al elenco ecuatoriano: "Cuando vino Edgardo Bauza al (homenaje en el) complejo, trajeron la Copa Libertadores. La miraba y decía 'qué lindo sería repetir esto', ojalá que tengamos las condiciones de tocar la copa".
La revancha entre Liga de Quito y Palmeiras será la próxima semana, el jueves 30 de octubre, en el Allianz Parque de Sao Paulo, y el ganador enfrentará en la final de la Copa Libertadores al vencedor de la llave entre Racing y Flamengo.