Un hincha de Palmeiras falleció en Lima al caer de un bus antes de la final de la Copa Libertadores

Un hincha de Palmeiras, que disputará el sábado la final de la Copa Libertadores contra el Flamengo, falleció este viernes en Lima al caer de un bus de techo abierto cuando se dirigía a una concentración con otros seguidores del Verdao, según reportaron los medios locales.

El fanático, identificado como Caue Brunelli, de 38 años, se trasladaba por el circuito de playas de Lima, conocido como la Costa Verde, en un bus turístico descapotable lleno de hinchas de Palmeiras cuando cayó al pavimento, a la altura del distrito de Barranco, según informaron los canales Latina y ATV a partir de reportes de la policía y del serenazgo municipal (guardia urbana).

En el lugar del incidente, sus compañeros detuvieron el vehículo y lo levantaron del asfalto para conducirlo a la clínica Maison de Santé en el vecino distrito de Chorrillos,

En el centro médico permanecían varios amigos de Brunelli, después que se confirmó su deceso, a la espera de las autoridades, de acuerdo al reporte del programa ATV Noticias.

La ciudad de Lima ha recibido en las últimas horas a miles de hinchas del Palmeiras, así como del Flamengo, para acudir el sábado al esperado encuentro en el que se definirá al campeón de la Copa Libertadores 2025 en el estadio Monumental.