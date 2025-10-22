[VIDEO] El espectacular recibimiento que tuvo Flamengo en Maracaná antes del duelo con Racing
Los fuegos de artificio iluminaron la noche en Río de Janeiro.
Los fuegos de artificio iluminaron la noche en Río de Janeiro.
Flamengo tuvo un espectacular recibimiento en el Estadio Maracaná en el duelo contra Racing, en la ida de semifinales de la Copa Libertadores.
Cuando ambos elencos entraron a la cancha, los hinchas hicieron un mosaico en las gradas con la frase "Fe en el Mengao", mientras que la noche carioca se iluminó con el lanzamiento de fuegos artificiales.
Revisa la entrada de Flamengo en la Libertadores:
IMPACTANTE MARCO Y RECIBIMIENTO EN EL MARACANÁ PARA FLAMENGO VS. RACING POR LA IDA DE LA CONMEBOL #LIBERTADORES.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 23, 2025
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3aavUoYC1A
🏟️ @maracana 😍— CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) October 23, 2025
⚽ @Flamengo 🆚 @RacingClub
🏆 CONMEBOL #Libertadores | #GloriaEterna pic.twitter.com/Ep0EPj9VUn