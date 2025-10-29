Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Nublado
Santiago18.8°
Humedad40%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] El increíble recibimiento que tuvo Racing en el Cilindro antes de la semifinal con Flamengo

Publicado:
Autor: Cooperativa.cl

Los hinchas de la Academia iluminaron la noche de Avellaneda con espectaculares fuegos artificiales.

[VIDEO] El increíble recibimiento que tuvo Racing en el Cilindro antes de la semifinal con Flamengo
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Racing tuvo un increíble recibimiento en el Cilindro de Avellaneda este miércoles, en el duelo contra Flamengo, en la revancha de semifinales de la Copa Libertadores.

Cuando ambos elencos entraron a la cancha, la noche de Avellaneda se iluminó con el despliegue de espectaculares fuegos artificiales, asombrando los protagonistas del partido.

La bienvenida de Racing también generó polémica, ya que las autoridades de Buenos Aires habían advertido al club que estaba probibido el uso de material pirotécnico, como bengalas, humo y artificios dentro del estadio, una medida que, claramente, no fue acatada en este partido.

 

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada