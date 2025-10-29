[VIDEO] El increíble recibimiento que tuvo Racing en el Cilindro antes de la semifinal con Flamengo

Racing tuvo un increíble recibimiento en el Cilindro de Avellaneda este miércoles, en el duelo contra Flamengo, en la revancha de semifinales de la Copa Libertadores.

Cuando ambos elencos entraron a la cancha, la noche de Avellaneda se iluminó con el despliegue de espectaculares fuegos artificiales, asombrando los protagonistas del partido.

La bienvenida de Racing también generó polémica, ya que las autoridades de Buenos Aires habían advertido al club que estaba probibido el uso de material pirotécnico, como bengalas, humo y artificios dentro del estadio, una medida que, claramente, no fue acatada en este partido.

