Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] El respetuoso gesto de Carles Puyol con el trofeo de la Copa Libertadores en Lima

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Felipe Melo y Julio César llevaron el trofeo a la cancha junto al español que se negó a tocarla, ya que es un trofeo que nunca ganó

[VIDEO] El respetuoso gesto de Carles Puyol con el trofeo de la Copa Libertadores en Lima
 Captura
En la ceremonia previa a la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo, el español Carles Puyol, campeón del mundo con su selección y leyenda de Barcelona, se robó la atención con un respetuoso gesto con el trofeo del torneo continental.

Felipe Melo y Julio César cargaron con la Copa y la dejaron en un pedestal en el Monumental de Lima, e invitaron a Puyol a levantar el trofeo, pero el exfutbolista catalán declinó amablemente diciendo "yo no la gané", generando las risas de los exjugadores brasileños.

Revisa el momento a continuación:

