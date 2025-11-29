[VIDEO] El respetuoso gesto de Carles Puyol con el trofeo de la Copa Libertadores en Lima

En la ceremonia previa a la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo, el español Carles Puyol, campeón del mundo con su selección y leyenda de Barcelona, se robó la atención con un respetuoso gesto con el trofeo del torneo continental.

Felipe Melo y Julio César cargaron con la Copa y la dejaron en un pedestal en el Monumental de Lima, e invitaron a Puyol a levantar el trofeo, pero el exfutbolista catalán declinó amablemente diciendo "yo no la gané", generando las risas de los exjugadores brasileños.

Revisa el momento a continuación:

¡LEYENDAS EN LA PREVIA DE LA FINAL! Felipe Melo y Julio César ingresan el trofeo de la #Libertadores con la presencia de Carles Puyol.



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1DwXHsU1qy — SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2025