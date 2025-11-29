[VIDEO] El respetuoso gesto de Carles Puyol con el trofeo de la Copa Libertadores en Lima
Felipe Melo y Julio César llevaron el trofeo a la cancha junto al español que se negó a tocarla, ya que es un trofeo que nunca ganó
En la ceremonia previa a la final de la Copa Libertadores 2025 entre Palmeiras y Flamengo, el español Carles Puyol, campeón del mundo con su selección y leyenda de Barcelona, se robó la atención con un respetuoso gesto con el trofeo del torneo continental.
Felipe Melo y Julio César cargaron con la Copa y la dejaron en un pedestal en el Monumental de Lima, e invitaron a Puyol a levantar el trofeo, pero el exfutbolista catalán declinó amablemente diciendo "yo no la gané", generando las risas de los exjugadores brasileños.
Revisa el momento a continuación:
¡LEYENDAS EN LA PREVIA DE LA FINAL! Felipe Melo y Julio César ingresan el trofeo de la #Libertadores con la presencia de Carles Puyol.— SportsCenter (@SC_ESPN) November 29, 2025
📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/1DwXHsU1qy
EMOCIONA el respeto de Carles Puyol por el trofeo del mejor torneo de clubes del mundo 🏆😮💨 pic.twitter.com/Tu5tv2VtuO— Out of Context Libertadores (@OC_Libertadores) November 29, 2025