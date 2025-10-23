[VIDEO] Jugador de Racing terminó sangrando tras duelo ante Flamengo

El futbolista de Racing de Avellenada Santiago Sosa se transformó en viral luego de un choque que protagonizó con su compañero Marcos Rojo tras lo cual quedó sangrando en la caída por 1-0 ante Flamengo en la semifinal de ida de la Copa Libertadores.

El jugador de la "Academia" quedó además con un moretón en el ojo, algo que fue motivo de comentarios por los fanáticos del club argentino.

Mira acá el video

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por SportsCenter ESPN (@scespn)