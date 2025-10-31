Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago14.4°
Humedad59%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: Deportes | Fútbol | Copa Libertadores

[VIDEO] Los goles de Sosa, Fuch y Veiga en la paliza de Palmeiras a Liga de Quito en la Libertadores

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El elenco brasileño remontó el global tras haber perdido por 3-0 la semifinal de ida en Ecuador.

[VIDEO] Los goles de Sosa, Fuch y Veiga en la paliza de Palmeiras a Liga de Quito en la Libertadores
 EFE
Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

Palmeiras logró remontar la atroz derrota del partido de ida contra Liga de Quito y selló con un 4-0 este jueves en el Allianz Parque su clasificación a la final de la Copa Libertadores, la séptima que disputará en su historia. Ramón Sosa, Bruno Fuchs y un doblete de Raphael Veiga le permitieron avanzar con un 4-3 en el global.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada