[VIDEO] Los goles de Sosa, Fuch y Veiga en la paliza de Palmeiras a Liga de Quito en la Libertadores

Palmeiras logró remontar la atroz derrota del partido de ida contra Liga de Quito y selló con un 4-0 este jueves en el Allianz Parque su clasificación a la final de la Copa Libertadores, la séptima que disputará en su historia. Ramón Sosa, Bruno Fuchs y un doblete de Raphael Veiga le permitieron avanzar con un 4-3 en el global.

¡¡19 MINUTOS Y HAY LUGAR PARA LA ÉPICA!! ¡¡GOL DE RAMÓN SOSA PARA EL 1-0 (1-3 GLOBAL) DEL PALMEIRAS ANTE LIGA DE QUITO!!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/nBwiZ7PB6Y — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2025

¡¡GOL DE BRUNO FUCHS EN LA ÚLTIMA JUGADA DEL PRIMER TIEMPO PARA EL 2-0 (2-3 GLOBAL) DEL PALMEIRAS ANTE LIGA DE QUITO!!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/R3HcOtjf3K — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2025

¡¡HABEMUS REMONTADA!! ¡¡LOCURA DE GOLAZO DE RAPHAEL VEIGA PARA EL 3-0 (3-3 GLOBAL) DE PALMEIRAS ANTE LIGA DE QUITO EN SAN PABLO!!



📺 Mirá TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/3iMqReO5Vp — SportsCenter (@SC_ESPN) October 31, 2025